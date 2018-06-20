加強捍衛海域 菲國計畫提前購買潛艦

2018-06-20 21:41

〔中央社〕為加強捍衛海上疆域的能力，菲律賓安全部門希望把購買潛艦的計畫，從軍事現代化第3階段提前到第2階段執行，著眼在杜特蒂總統的任內完成採購。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天說：「第2階段軍事現代化計畫，我們將購買潛艦。」

稍早前，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）曾向菲媒透露，馬尼拉考慮購買潛艦，這將是第3階段軍事現代化計畫中的一個項目，預定在2023年進行。

菲律賓總統杜特蒂將於2022年卸任。

但安多隆今天說，國防部現希望能在杜特蒂任內就完成採購程序，以加強菲國海軍捍衛疆域的能力，「我們不想再等到第3階段軍事現代化，我們真的需要潛艦，但也要視預算部的意見而定。」

他也坦承，建造潛艦需要時間，即使可在杜特蒂任內完成採購，也未必能在他卸任前交貨。

安多隆不清楚購買潛艦的預算與數量，「可以確定的是，我們肯定不只買一艘，因為一艘沒有什麼用。」他補充，相關部門一年前曾提出至少購買4艘的想法。

在南海爭議的刺激下，菲律賓政府近年全力執行軍事現代化計畫。

第2階段軍事現代化計畫預定今年內啟動，2022年以前完成。除了潛艦以外，杜特蒂還批准了另30多個項目，包括多用途戰鬥機、雷達、巡邏機和驅逐艦和反潛直升機等，需要3000億披索（約新台幣1870億元）的經費。

菲律賓海軍發言人林庫納（Lued Lincuna）曾說，海軍的實力通常是以兩項資產來衡量，一是航空母艦，二是潛艦，有了潛艦，其他國家將會尊重菲律賓海軍。