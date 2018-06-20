殘忍！廣西狗肉節明登場 強國部落客PO狗肉烹煮教學

中國廣西壯族自治區狗肉節活動明（21）日登場，上千隻狗已被送進當地市場內，準備叫價拍售，許多狗兒更已被支解懸吊於肉舖上；一旁還有人抗議，展示「不吃狗肉、心安理得」的看板。（圖擷取自騰訊網）

2018-06-20 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西壯族自治區狗肉節活動明（21）日登場，上千隻狗已被送進當地市場內，準備叫價拍售，許多狗兒更已被支解懸吊於肉舖上，甚至有中國網友上傳狗肉烹調法，讓大家在家動手DIY免去現場人擠人。

綜合外媒報導，廣西玉林狗肉節將在明天開始，許多狗販將屠宰場中的狗送往當地市場，讓肉商直接在路邊用剁刀砍殺狗兒，外媒記者在現場聽聞小狗哀鴻遍野，商人將血淋淋的生鮮肉塊直接放在肉舖上叫賣，有些則是經過脫毛、烘烤處理，懸掛起來任饕客選購。

更有中國部落客上傳名為「狗肉學會這樣做，狗肉節不用再跑到玉林，在家也能吃到」的影片，擺出1隻狗完整的後腿部分，用刀猛力斬剁成小塊，再放入壓力鍋中，把準備好的薑塊連同放入，後把乾辣椒、八角、香葉、陳皮、桂皮、荔枝、茴香等香料鋪上，並倒入適量醬油以及1瓶啤酒，攪拌均勻且蓋上鍋蓋，大火悶煮12分鐘後放入鍋炒讓肉收乾就可上桌。

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中國部落客狗肉烹調教學