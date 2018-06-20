巧合？ 金正恩3訪中國 正好都相隔43天

2018-06-20 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩19日第3度訪問中國，展開2天1夜行程，已於今（20）日傍晚搭乘專機返國。據南韓媒體指出，金正恩似乎有個「43天法則」。

南韓《東亞日報》報導，金正恩今年至今已3度訪問中國，而以出發日期計算，第1次和第2次、第2次和第3次，都剛好相隔了整整43天，因此南韓外交界流傳，這是金正恩的「43天法則」。

金正恩2011年上台後，首次出訪就是3月25日至28日的中國行，他搭乘專用列車展開4天3夜（列車內2夜）行程，期間，金正恩夫婦與中國國家主席習近平夫婦2次一起用餐，受到特別款待。

43天後的5月7日，金正恩又搭乘專機飛往中國大連，再度與習近平會談，有分析指出，這可能是習近平在「川金會」指導金正恩談判方針。6月19日，金正恩第3度訪中，距離上次剛好又是43天。

高麗大學行政專門研究所所長南成旭表示，「相隔相同的時間訪問中國，可能是巧合」，「但重要的是，無核化談判出現了中美代理戰的趨勢，今後，金正恩很有可能隨時訪問中國，與習近平進行商議。」

據《韓聯社》引述北京消息人士透露，金正恩已在傍晚5時搭乘專機「蒼鷹一號」返回平壤。據悉，他今日參訪中國農業科學院和北京基礎設施投資有限公司，還訪問北韓駐中國大使館，此舉相當罕見，可能是慰問籌備「川金會」的員工。