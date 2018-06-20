印尼超載渡輪沉沒 失蹤人數增至192人

印尼蘇門達臘島18日晚間有1艘渡輪突然沉沒，僅18人獲救，目前搜救行動持續進行。（路透）

2018-06-20 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門達臘島18日晚間有1艘渡輪翻覆沉沒，僅18人獲救，目前搜救行動持續進行，根據印尼國家搜救總署指出，目前有多達192人失蹤。

《美聯社》報導，這艘渡輪週一晚間在多巴湖（Toba lake）翻覆後沉沒，夜間搜救僅找到18名倖存者。北蘇門答臘省警察局長瓦特保（Paulus Waterpau）說，可能有不少人仍被困在沉船裡，「倖存者說，在渡輪沉沒前，不到一半的人跳船」。

來自棉蘭的倖存者Juwita Sumbayak說，因正值伊斯蘭教開齋節假期，船上乘客比平常還多。開船約20分鐘後，渡輪右側出現巨浪，接連幾個大浪拍打後，渡輪開始搖晃，然後就突然翻覆。

印尼國家搜救總署署長蕭基（Muhammad Syaugi）今日在記者會上表示，最新失蹤人數是192人。他說，這艘渡輪只配有45件救生衣，但載客量卻多達5倍，週三發現3具遺體後，確切死亡人數已增至4人。

瓦特保表示，當局派出350名搜救員和至少6艘搜救船，數十名潛水員在50公尺深處搜索，並出動水下無人機搜尋更深處。

多巴湖是世界上最大的火山湖，面積為1145平方公里，是蘇門答臘島上最熱門的觀光勝地，深度超過400公尺。