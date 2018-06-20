墨西哥國足元老涉毒梟洗錢 贊助商「迴避」馬奎斯

2018-06-20 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥足球國家隊的五朝元老馬奎斯（Rafael Marquez）被指控涉嫌替一位墨西哥毒梟洗錢，雖然在墨西哥國內並沒有對他發起公訴，但他遭到美國財政部列為黑名單並實施制裁措施，使得來自美國的世足贊助商也必須盡量在任何廣告行為中「避開」他。

綜合外媒報導，現年39歲的馬奎斯（Rafael Marquez）在2002年成為墨西哥世界杯國家隊球員後，至今連五屆的世界杯足球賽都有出場參戰，其中2006年、2010年與2014年的賽事中都有進球，被譽為「墨西哥近代最偉大的球員」。

不過在2017年他被捲入墨西哥販毒集團的洗錢風波，2017年3月，馬奎斯被美國當局以「聯邦販毒罪」起訴，他遭指控協助墨西哥毒梟赫爾南德斯（Raul Flores Hernandez）的販毒集團洗錢；雖然馬奎斯隨即發布記者會堅稱他與赫爾南德斯「一點關係也沒有」，並承諾與相關調查單位合作協助調查，雖然事後墨西哥當局並沒有對馬奎斯提起公訴，但美國財政部的制裁名單也沒有撤下他的名字，馬奎斯在美國的資產、銀行帳戶都被凍結，而美國企業也被禁止與他有商業關係。

制裁措施導致這次所有來自美國的世足贊助商全部都得「迴避」接觸馬奎斯，包括不得搭乘美國航空公司的飛機前往俄羅斯、不能與其他墨西哥隊員喝「美國品牌」的運動飲料、不能在有「美國品牌商標」的背板前受訪，甚至如果馬奎斯表現出色，他也可能無法獲得由「美商」百威啤酒所冠名贊助的「最佳球員獎」。

不過面對馬奎斯相當棘手的制裁案，墨西哥足總對此表示，「我們將認真的進行世界杯國家足球隊的組建行動，以防違反美國財政部的制裁措施。」

雖然馬奎斯獲墨西哥總統與墨西哥足總的支持，也宣布將在這場世足賽後高掛球鞋，正式退休；但他惹人非議的洗錢疑雲仍獲兩極評價，有球迷稱「馬奎斯是國家隊的靈魂，就算他在美國惹上麻煩，但我們才不在乎！」

但有個住在墨西哥城的居民表示「國家竟允許一個被控洗錢的人去踢世足賽，好像什麼事都沒發生一樣」，他批評「這種情況只存在於墨西哥，如果類似的行為發生在你或是不有名的人身上，只會被丟到監獄裡。」