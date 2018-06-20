留置移民爭議延燒 民主黨議員怒嗆川普：你沒孩子嗎？

2018-06-20 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日（美國時間19日）親赴國會山莊，與共和黨議員商討「零容忍」（zero tolerance）移民政策，以防止拆散偷渡移民家庭。不過卻與憤怒的民主黨國會議員狹路相逢，遭舉牌怒嗆「你沒孩子嗎」？

綜合媒體報導，川普對無證移民實施「零容忍」政策，非法越過美墨邊境的成年移民都將被起訴，孩童則會被送往美國衛生及公共服務部管理機構，導致移民家庭的孩童被強行與家人拆散。這項政策引發聯合國、人權團體、共和、民主兩黨譴責，甚至來自前任、現任第一夫人的批評，不過，他仍不改堅定立場。

川普日前要求共和黨議員盡快通過移民法案，並表示無論哪個版本，他都支持；他並呼籲共和、民主兩黨合作，修復相關制度，讓非法移民家庭能夠在拘留期間不被拆散。目前所提出的最新方案，是打算延長移民孩童收容在拘留中心的時間，並且可與父母關押在一起。

不過在川普離開國會山莊時，一群憤怒的民主黨眾議員朝著川普咆嘯，大喊「停止拆散我們的家庭」。民主黨眾議員瓦爾加斯（Juan Vargas）手拿「家人應該在一起」標語，大聲向川普質問「總統先生，難道你沒有孩子嗎？」要求川普不要拆散移民的家庭。

過去美國總統到國會時，議員常會藉機表達不滿，但通常是在室內關起門來抗議，不會像這樣在公開場合嗆聲。這次民主黨議員在距離總統僅幾步之遙採取激烈、大聲且公開的示威，實屬罕見。