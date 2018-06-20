遭二戰船難拆散 雙胞胎74年後終團圓合葬

亨利（左）長年被以無名氏的身分葬在比利時美國公墓，如今終與雙胞胎手足路易團圓安葬。（美聯社）

2018-06-20 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍一對雙胞胎兄弟，在二戰期間盟軍知名戰役諾曼第登陸後乘船前往該海域執行任務。不料船隻在航程中遭遇水雷，兩人雙雙殞命，其中1人一直被以無名氏的身分葬在比利時的美國公墓，直到近期他的身分終獲確認，19日在法國諾曼第重新下葬，相隔74年終與雙胞胎兄弟聚首。

二戰期間，亨利（Julius Heinrich Otto“Henry”Pieper）與路易（Ludwig Julius Wilhelm“Louie”Pieper）這對效力於美國海軍的雙胞胎兄弟，死於1944年6月19日的一場船難，得年19歲。其中路易的遺體很快就被發現，軍方迅速完成身分比對後予以安葬。

然而，亨利的命運多舛，遺體一直未被尋獲，直到1961年才被法國潛水伕打撈上岸，由於屍體已浸泡在海中多年，身分辨識的難度相當高，從那時起，亨利就被以「無名氏X-9532」的身分葬在比利時的美國公墓。

直到2017年，美國1所專門追蹤、比對失蹤軍人的機構，在進行DNA測試時意外確認這具骨骸的身分，經過1年的聯繫，他們的家屬最終決定讓這對雙胞胎兄弟同葬在諾曼第美國公墓，並於本月19日順利入土為安。

雙胞胎的遺屬表示，家中長輩還在世時常提起兩人，說他們總是形影不離，是兄弟也是最好的朋友，「幸好他們終獲團聚，得以在安息之地長伴左右」。