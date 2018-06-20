平行世界？ 中國記協：中國新聞事業「蓬勃發展」

中國記協在昨（19日）發表的年度報告中，開頭就聲稱「中國特色社會主義進入新時代，中國新聞事業蓬勃發展。」（歐新社）

2018-06-20 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對媒體管制嚴密，甚至爆出記者離職潮，不過「中華全國新聞工作者協會」（以下稱中國記協）在昨（19日）發表的年度報告中，開頭就聲稱「中國特色社會主義進入新時代，中國新聞事業蓬勃發展。」

中國記協19日發表《中國新聞事業發展報告（2017年）》，這份長達3萬字的報告從新聞從業環境、媒體轉型、權益保護、對外交流等方面描述中國新聞事業發展總體情況，報告第一句話就指出「中國新聞事業蓬勃發展」，報告中強調「中國共産黨和中國政府高度重視新聞事業發展，習近平總書記多次就新聞輿論工作發表重要講話，有力指導中國新聞事業改革創新、健康發展。」

報告最後還重申中國官媒在海外扮演的角色，《人民日報》應該傳播中國聲音，講好中國故事、《新華社》應履行黨中央「喉舌」、「耳目」之職責、「央視」則必須在第一時間傳達中央的相關部署精神，堅持正確的政治方向。

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，自習近平上台以來，北京當局對媒體的強硬管制愈演愈烈，但中國記協的報告與國際所認知的中國新聞自由度排名墊底狀況是「全然不同。」

有不具名外媒表示，他在北京工作時結識了很多中國記者，他們說如果要想報導新聞，動作要比中宣部還快，搶在官方封鎖新聞前，第一時間發布突發新聞報導，雖然事後很可能被撤搞下架，但對中國記者而言已經算是一場「勝利」了。

北京某主流報紙的王姓影音編輯透露，他的工作單位常常會做「自我審查」，主管也會提醒哪些東西不能寫，為了通過審核，新聞影音內容就要刪減，而近幾個月來，審核力道加強，他們所上傳的影音常莫名被擋，王姓編輯無奈表示，這給他們帶來了莫名的煩惱，還降低了工作效率。