撤下馬克宏照片 白宮牆上掛滿金正恩

2018-06-20 14:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩本月12日在新加坡的川金會談圓滿落幕,雙方會晤後共進午餐、一同散步,展現良好互動。

美國《華爾街日報》記者班德(Michael C. Bender)在推特上傳一張照片,指出白宮西廂的白宮辦公廳,牆上近期撤下川普與法國總統馬克宏的合照,掛起川普與金正恩的照片,似乎想展現兩人的「好交情」。

班德透露,「在幾週前,這些相框內裝的是川普和馬克宏合影的照片,可見法國是美國的盟友」,不過如今馬克宏的照片已全數被撤下,牆上則改掛金正恩與川普的照片。

從班德po出的照片中可見,西廂辦公廳牆上掛出的6張照片,包含川普親自迎接從北韓獲釋的韓裔美國人質、另一張則是勞動黨中央委員會副會長金英哲,向川普轉交金正恩親筆信,以及4張川普與金正恩在「川金會」時被捕捉的同框照。

Pictures of President Trump and Kim Jong Un in the West Wing of the White House. A few weeks ago, these frames surrounded pics of Trump with Emmanuel Macron, president of France, one of America’s closest allies. pic.twitter.com/RZja99SDnJ