撤下馬克宏照片 白宮牆上掛滿金正恩

《華爾街日報》記者指出，白宮西廂辦公室牆上掛著川普與金正恩的合照。（法新社）

2018-06-20 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩本月12日在新加坡的川金會談圓滿落幕，雙方會晤後共進午餐、一同散步，展現良好互動。

美國《華爾街日報》記者班德（Michael C. Bender）在推特上傳一張照片，指出白宮西廂的白宮辦公廳，牆上近期撤下川普與法國總統馬克宏的合照，掛起川普與金正恩的照片，似乎想展現兩人的「好交情」。

班德透露，「在幾週前，這些相框內裝的是川普和馬克宏合影的照片，可見法國是美國的盟友」，不過如今馬克宏的照片已全數被撤下，牆上則改掛金正恩與川普的照片。

從班德po出的照片中可見，西廂辦公廳牆上掛出的6張照片，包含川普親自迎接從北韓獲釋的韓裔美國人質、另一張則是勞動黨中央委員會副會長金英哲，向川普轉交金正恩親筆信，以及4張川普與金正恩在「川金會」時被捕捉的同框照。