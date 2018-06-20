數十年罕見潮汐！ 活生生海底世界全「上岸」了

泰國知名潛水勝地遭逢罕見的潮汐異常現象。（擷取自《國民報》）

2018-06-20 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰國班武里府（Prachuap ）閣塔盧島（Koh Talu）一處海灘近日出現難得一見的異常潮汐現象，低潮時水位降至數十年來新低點，原位於水面下的海洋生物就此暴露在空氣之中。罕見又美麗的畫面吸引不少遊客，不過當地潛水業者聯合暫停營業，以防止這些美麗的生物受到破壞。

根據泰國《國民報》報導，上述奇特現象從本月15日開始出現，當地迎來連續3天的異常潮汐，退潮時潮水不停下降的結果，讓原本位於潮間帶以下的海底宛如乾涸般裸露，五顏六色的活珊瑚、巨型海蚌與軟體動物就這樣暴露在陽光之下。

報導指出，這次罕見的潮汐現象創下當地20年來退潮海面最低點紀錄，水位下降將近一米，影響範圍涵蓋離岸近500公尺內的大片珊瑚礁。據悉，該處是泰國知名潛水賞珊瑚勝地，這幾天奇特景象也吸引不少遊客，但當地潛水業者紛紛宣布在這段期間停業，就怕珊瑚礁受到破壞，而當局工作人員近日也對該海岸進行巡視，指海洋生物生長正常，未受潮汐影響。

平時難得一見的巨型海蚌緊閉蚌殼，生怕受到攻擊。（擷取自《國民報》）