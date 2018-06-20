川普移民令分離2千孩童 臉書、谷歌執行長紛譴責

川普政府對無證移民實施「零容忍」政策，使近2000個家庭非法入境美國時被拆散，孩童被迫與父母分開安置，引來各界批評聲浪。（法新社）

2018-06-20 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府對無證移民實施「零容忍」（zero tolerance）政策，使越過美墨邊境、尋求政治庇護的移民中，近2000個家庭非法入境美國時被拆散，孩童被迫與父母分開安置，就連臉書、谷歌、蘋果的執行長也看不下去，紛紛譴責川普的移民政策。

綜合外媒報導，臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）近期表示，將捐款給在美墨邊境、幫助移民解決法律、翻譯問題的機構，同時籲眾人盡一份心力，他更直言「政府這項政策需立即停止」；谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）在推特發文，指出孩童被迫與父母分開的畫面，令人感到難受；蘋果執行長庫克（Tim Cook）也直批移民政策「不人道」、「令人心碎」，認為這項政策應停止。

不只上述科技巨擘執行長對此政策發出反對聲浪，就連川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）先前也發表意見，強調美國必須是一個「用『心』治理的國家」。

面對反對聲浪，川普仍不改強硬作風的說「國家的安全始於邊界」，他也表示「如果沒有邊界，就沒有國家」。川普還強調，美國在他主政期間，不會成為「難民營」或是「難民暫留設施」。