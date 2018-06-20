中國小潤娥6段床戰片流出！網友跪求老司機「帶帶路」

有「中國小潤娥」美稱的《鬥魚TV》、《熊貓直播》直播主「祖祖小姨媽」最近遭爆料，一向在鏡頭前清純的她，在網路流出6段為VIP土豪實戰的「床戰教學片」，許多網友請求老司機「帶帶路」。（圖擷取自微博）

2018-06-20 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕有「中國小潤娥」美稱的《鬥魚TV》、《熊貓直播》直播主「祖祖小姨媽」最近遭爆料，一向在鏡頭前清純的她，在網路上流出6段為VIP土豪實戰的「床戰教學片」，許多網友請求老司機「帶帶路」。

綜合媒體報導，祖祖小姨媽身高165公分、體重48公斤、三圍90／69／88，在中國直播平台擁有廣大粉絲，曾被譽為《熊貓直播》上清純派第一人，經常與粉絲討論感情問題，也因樣貌酷似韓星潤娥，有「中國小潤娥」的綽號。

祖祖小姨媽去年才與同是直播主的「一萬八」洋氣黃閃電分手，但自從今年2月後就消失神隱，沒想到最近就流出6段「床戰教學片」，讓許多粉絲崩潰，「小姨媽妳不是不愛錢嗎？」

流出的6段影片在中國網路瘋傳，許多中國網友求分享，「老哥好東西一起分享」、「老哥求資源呀」、「帶帶路啊老哥」、「借一部（步）說話」。

祖祖小姨媽最近就流出6段「床戰教學片」，讓許多粉絲崩潰。（圖擷取自微博）

祖祖小姨媽去年才與同是直播主的「一萬八」洋氣黃閃電分手，但自從今年2月後就消失神隱。（圖擷取自微博）