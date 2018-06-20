美國退出聯合國人權理事會 各方批評聲四起

美國宣布退出聯合國人權理事會。（法新社）

2018-06-20 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國19日正式宣布退出聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council），美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）更批評人權理事會自私、虛偽，長期對以色列不友善，卻忽視其他國家的暴行，聲明發布後引來各界批評之聲。

綜合外媒報導，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）對美國的決定表達遺憾，直言個人較希望美國續留此組織；聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）則發文指出，考量當今全球的人權問題，美國更應積極努力協助改善，而非退縮。

英國外相強森（Boris Johnson）則發布聲明指出，美國離開人權理事會的決定令人遺憾，強調「英國雖樂見人權理事會進行改革，但我們致力於從內部加強理事會」，他也承諾，英國未來將持續支持人權理事會。

美國民主黨全國委員會在一份聲明中指出，川普退出人權理事會的決定「令人不安」，因為他過去常常讚揚在人權議題上有爭議的獨裁者，更不用說川普政府對尋求庇護移民家庭的殘酷對待。

美國人權觀察組織（Human Rights Watch）執行長羅思（Kenneth Roth）表示，對川普的決定感到悲傷，他說，聯合國人權理事會在北韓、敘利亞、緬甸及南蘇丹等國家的人權議題發揮了重要作用，在此同時，川普在乎的似乎僅僅是捍衛以色列。

羅思強調，就像美國政府上次基於類似原因離開聯合國安理會時一樣，其他各國政府必須加倍努力，以確保組織繼續運作，解決世上最嚴重的人權問題。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則大讚美國政府，痛批聯合國人權理事會是敵對、偏頗、反以色列的組織，並未忠於其保障人權的初衷。