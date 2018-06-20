比中指被罵翻 羅比威廉斯辯：提醒球迷比賽還有1分鐘開始

羅比威廉斯在世足開幕式上開唱，不料突然當著全球觀眾大比中指，引發各界譁然。（路透）

2018-06-20 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕2018俄羅斯世足賽開幕式請到英國「壞小子」羅比威廉斯（Robbie Williams）開唱，不料突然當著全球觀眾大比中指，引發各界譁然，被痛批是「世界盃有史以來最爛表演」，面對全世界球迷的怒火，羅比威廉斯對此辯稱，他比中指是提醒大家「比賽還有1分鐘就要開始」。

綜合英國媒體報導，「壞小子」羅比威廉斯今早在英國電視節目《This Morning》受訪，他表示：「我了解在這個世足開幕表演中，不要引發國際事件是非常重要的，你知道嗎？我一直在控制我自己。」對於引發球迷怒火的中指事件，羅比威廉斯坦承，他自己也不敢置信會在表演中比出中指。

羅比威廉斯辯稱：「我並沒有刻意去做那個不雅手勢，我只是想要提醒球迷，比賽還有1分鐘就要開始了。」他比中指完全不是預謀，強調「我當時滿腦子中只有唱歌，然後不要摔倒。」

羅比威廉斯出道多年，名曲多不勝數，但2年前發行的單曲《Party Like A Russian》引起爭議，當時不少俄羅斯媒體公開批評要求將他全面封殺，不料竟還有機會再度踏上俄羅斯舞台，於俄羅斯總統普亭面前獻唱，但他在唱完經典曲目《Angels》後，突然對著攝影機當著全球觀眾大比中指，引發譁然。