梅克爾會馬克宏 同意設立歐元區共同預算

2018-06-20 00:30

〔中央社〕德國總理梅克爾今天與法國總統馬克宏會談，試圖就歐洲聯盟改革達成共識，防止歐盟因民粹勢力崛起和對移民議題嚴重分歧而解體。他們已同意設立歐元區的共同預算。

梅克爾（Angela Merkel）和馬克宏（Emmanuel Macron）在聯合記者會宣布這項強化歐盟的改革提案，表示希望2021年時能設立這項預算，用於加強歐元區投資，以及促進19個會員國的經濟輻合。

梅克爾表示：「我們掀開了新的篇章。」這項會談也討論到移民和外交政策問題。

法新社報導，德國和法國是歐盟兩個最大的經濟體，馬克宏持大膽見解，主張歐盟應進行全面性改革；而德國立場較謹慎，尤其是關於財政議題。

梅克爾和馬克宏兩人都強調，面對美國總統川普公開挑起貿易戰，並質疑歐盟安全和氣候政策，歐盟必須學習在世界舞台上站穩。

在民粹和疑歐勢力迅速蔓延擴張之時，兩國內閣部長齊聚柏林附近的梅塞堡（Meseberg），希望在6月28日和29日的重大高峰會前，兩國先就英國脫歐後歐盟的未來齊一立場。

梅克爾和馬克宏都是直言支持歐盟的人，但雙雙在國內遭遇民族主義分子和右翼民粹勢力反對，在外則有義大利、奧地利和其他東歐國家政府的掣肘。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在梅塞堡會議前警告說：「歐洲正處於解體過程。我們可看見一些國家向內退縮，試圖自行解決需要歐盟層級提出解決方案的問題。」

他說：「我們一邊有美國、另一邊是中國，把我們夾在中間，必須就移民、經濟議題、金融議題提出新的歐盟計畫，強化歐洲在世界上的地位。」

上週義大利和馬爾他拒絕援救載有630名移民的救援船，最後由西班牙接受，再度讓歐盟可以接納多少移民的問題大獲重視。

此事在法國和義大利間引發衝突，移民問題也為梅克爾在國內引發危機，強硬派內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）公開違抗她，表示如歐盟未能達成協議，他將下令警察自7月初不讓大部分尋求庇護的人進入德國。

梅克爾認為這個議題必須交由歐盟層級解決，她承諾要在布魯塞爾峰前兩週時間內，與過境與抵達國家達成協議。

梅克爾和馬克宏同意地中海國家負擔過重，需要財務支持或獎勵，而歐洲國際邊界管理署（Frontex）必須有更多資金，法國還提議在非洲成立難民處理中心。