有圖有真相 北海道利尻島睽違106年真的有熊出沒

官方架設的相機日前拍攝到在利尻島上趴趴走的棕熊的身影。（圖擷取自網路）

2018-06-19 23:28

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本北海道離島利尻島上月底在海岸發現推測是成年公棕熊的足跡，為該離島106年來首度證實有熊出沒；當地地方政府19日公布日前在島上拍攝到的棕熊畫面，進一步確認棕熊的確現蹤利尻島。

管轄北海道北部的宗谷綜合振興局指出，該照片是由架設於利尻島國有林的固定式熱感應相機所拍攝，拍攝時間為15日晚間10時40分（台灣時間同日晚間9時40分），地點是利尻島南部政泊的林道，畫面中的棕熊漫步島上的身影清晰可見。官員表示，此前在島上發現的棕熊糞便與足跡，應該也是這頭熊留下的。

為調查棕熊動向，宗谷森林管理署11日才在利尻島的國有林設置4台熱感應式相機，18日回收檢查時，就在其中1台相機中發現棕熊身影。

利尻島上月30日在南部沼浦海岸發現6個棕熊足跡，長約25公分，寬約20公分，研判是成年公熊；隔日又於該島西側的其他林道發現棕熊足跡，以及在島的北側與南側山林發現棕熊糞便，顯示該棕熊正在島上趴趴走。

利尻島自1912年捕獲游泳上島的棕熊以來，便無棕熊上岸記錄。利尻島距離北海道本島的稚內市有約20公里，兩地人車往來以大型渡輪為主；由於利尻島自6月起進入旅遊旺季，該島與稚內皆已呼籲民眾提高警覺，連結稚內與利尻的渡輪也提醒遊客上島時配掛熊鈴。

利尻島是以利尻山為主體的火山島，而利尻山就是北海道知名特產白色戀人巧克力外盒上印的那座的山峰。