落實「板門店宣言」 南韓派團赴北韓籌建聯絡處

南韓為落實「板門店宣言」，今（19）日派團到開城工業園區，為設立兩韓聯絡處進行準備工作。（法新社）

2018-06-20 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓為落實「板門店宣言」，19日派團到北韓境內的開城工業園區，為設立兩韓聯絡處進行準備工作。

《韓聯社》和《美國之音》報導，南韓統一部19日表示，在北韓方面配合下，由統一部官員、現代集團旗下現代峨山等機構人員組成的17人代表團，當天上午到開城工業園區，清理了園區支援中心的部分辦公室，檢查水路管線和電氣佈線，並在兩韓交流合作協商事務所及宿舍的地下室進行排水清污。

兩韓聯絡處將設在開城園區支援中心和交流合作協商事務所中的一處，這將是兩韓首個共同機構，兩國官員將在同一建築內一起工作。目前，南韓和北韓之間的接觸，主要依賴板門店非軍事區的聯絡站。南韓人員20日將再赴北韓為完成施工準備，21日起常駐園區正式對辦公室開始修繕施工。

南北韓4月「文金會」簽署的「板門店宣言」中，其中一條協議為南北韓將在開城地區設立雙方官員常駐的南北韓共同聯絡事務所。本月1日，兩韓高級別會談商定將聯絡處設在開城工業園區內。

南韓政府表示，開設這個聯合聯絡處與重新啟用開城工業園沒有關聯。南北韓之間的貿易目前仍無法恢復，直到對北韓的經濟制裁解除為止。