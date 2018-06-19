越南警方逮捕6名台灣電信詐騙犯 不法所得逾900萬元

2018-06-19 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕越南警方19日上午在廣南省破獲網路電信詐騙機房，逮捕12名詐騙犯，當中有6人為越南公民，其餘6人則來自台灣，這個詐騙集團自5月以來不法所得高達30萬6354美元，折合台幣約927萬812元。

綜合外媒報導，越南警方逮捕的台籍詐騙犯分別為23歲的鍾少騰（譯名，Chung Shao Teng）、年紀不詳的張生平（譯名，Chang Seng Ping），21歲的張家炳（譯名，Chang Chia Pin）、34歲的卞宗勳（譯名，Bian Zong Xun），34歲的張富隆（譯名，Chang Fu Lung），20歲的羅郁瑄（譯名，Lo Yu Hsuan）。

越南警方指出，該詐騙集團透過網路電話撥打給受害民眾，佯裝成越南警官等政府官員，告知受害人身分證編號等個資取信於對方，並表示帳戶遭盜用，需把錢轉移到第3方帳戶託管，並不可告訴其他人，1名廣南女子遭詐騙8萬7720美元（約台幣265萬4561）後察覺有異，向警方報案。

廣南警方接獲報案後，與西寧省、胡志明市等地警方合作，收集文件和證據，循線在今天逮捕12名犯罪嫌疑人，發現該詐騙集團從5月5日起迄今，用上述詐騙手法得手30萬6354美元，目前正在深入調查有無其他受害者。