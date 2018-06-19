大阪強震增至5死 66歲男子遭大量書本雜物壓死

2018-06-19 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西大阪地區昨天（18日）發生規模6.1強震，今天（19日）又發現一名死者，是住在高槻市北昭和台町的66歲男子，疑似是地震時在房間裡被大量書本、DVD、衣服等雜物壓死。

綜合媒體報導，這名66歲男性與92歲父親、61歲妹妹住在同一棟民宅、不同樓層，地震後，妹妹因為遲遲沒看見哥哥出現，也無法確認他的安全而報警，當消防隊員破門進入後，發現男子被壓在大量雜物中，呈現仰倒狀態，已經死亡。這也讓大阪地震的死亡人數上升到5人。