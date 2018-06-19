美非法移民拘留所曝光！ 安置在鐵籠、孩童蓋錫箔紙取暖

德州麥卡倫拘留非法移民的設施，一個鐵籠內關著約20名孩童，他們用錫箔紙當棉被取暖。（法新社）

2018-06-19 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府對無證移民實施「零容忍」（zero tolerance）政策，導致近2000個家庭非法入境時被拆散，孩童被迫與父母分開。近期美媒得到許可，探視非法移民的拘留所，其中發現有一個鐵籠內有20個孩童住在一起，他們靠一大片錫箔紙取暖，及一瓶水、一包洋芋片果腹，可憐的處境令人鼻酸。

《美聯社》報導，美國時間17日，也正值美國父親節，美國邊境巡邏隊（The U.S. Border Patrol ）允許媒體探訪德州麥卡倫（McAllen）的烏蘇拉設施（Ursula facility），但不允許記者與非法移民進行接觸，只有社福人員允許跟被關押的人說話。

巡邏隊為看管約1100名非法移民，將設施分成3個區域，一邊是200多名無人陪的兒童，另一邊是500名有帶孩子的雙親，其餘的則是無人陪同的大人。這些非法移民被關在鐵籠內，設施簡陋，其中一張照片顯示有20個小孩被關在一起，地上僅有洋芋片、瓶裝水，以及大量被拿來當作毯子的錫箔紙。

據《CBSNews》記者貝格莫（David Begnaud）指出，記者們參觀約15分鐘，期間不得攜帶相機或任何錄製設備，所以他們必須用筆寫在紙上記錄。他也表示，參觀時沒有看到任何移民哭鬧或大聲吼叫。隔（18）日，他在推特貼出由邊境巡邏隊提供的影片。

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