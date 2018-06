美非法移民拘留所曝光！ 安置在鐵籠、孩童蓋錫箔紙取暖

2018-06-19 22:21

〔即時新聞/綜合報導〕川普政府對無證移民實施「零容忍」(zero tolerance)政策,導致近2000個家庭非法入境時被拆散,孩童被迫與父母分開。近期美媒得到許可,探視非法移民的拘留所,其中發現有一個鐵籠內有20個孩童住在一起,他們靠一大片錫箔紙取暖,及一瓶水、一包洋芋片果腹,可憐的處境令人鼻酸。

《美聯社》報導,美國時間17日,也正值美國父親節,美國邊境巡邏隊(The U.S. Border Patrol )允許媒體探訪德州麥卡倫(McAllen)的烏蘇拉設施(Ursula facility),但不允許記者與非法移民進行接觸,只有社福人員允許跟被關押的人說話。

巡邏隊為看管約1100名非法移民,將設施分成3個區域,一邊是200多名無人陪的兒童,另一邊是500名有帶孩子的雙親,其餘的則是無人陪同的大人。這些非法移民被關在鐵籠內,設施簡陋,其中一張照片顯示有20個小孩被關在一起,地上僅有洋芋片、瓶裝水,以及大量被拿來當作毯子的錫箔紙。

據《CBSNews》記者貝格莫(David Begnaud)指出,記者們參觀約15分鐘,期間不得攜帶相機或任何錄製設備,所以他們必須用筆寫在紙上記錄。他也表示,參觀時沒有看到任何移民哭鬧或大聲吼叫。隔(18)日,他在推特貼出由邊境巡邏隊提供的影片。

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ