北京交大畢典僅邀10％「優秀畢業生」惹議 校方坦承考慮不周

北京交大被指只有大約10%的「優秀畢業生」受邀到禮堂參加學校的畢典。此事引發爭議後，北京交大今（19）日宣布調整畢典形式。（圖擷取自北京交大官網）

2018-06-19 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京交通大學一名2018年應屆畢業生撰文指出，北京交大規定，今年畢業典禮，只有大約10%的「優秀畢業生」能到禮堂參加學校的畢典。此事引發爭議後，北京交大已在今（19）日宣布調整畢典形式。

中國媒體報導，這名畢業生撰文的「交大，對不起，我不是那10%」文章指出，只有10%「優秀畢業生」才能去天佑會堂參加學校的畢業典禮，現場聽校長致詞，其他人則需坐在教室裡觀看典禮直播，父母甚至得坐在另一間教室觀看直播。

作者表示，學生即使不是「優秀畢業生」，仍然有到現場聆聽致詞的權利，而非在畢業的那一刻被學校貼上「不優秀」的標籤，「任何一個畢業生都不應該被區別對待。任何一個畢業生也都應該被尊重」，希望校長重視此事，並盼校方慎重考慮畢典形式。

這篇文章在北京的大學師生間廣傳，引發是否涉嫌歧視的爭議。北京交大今日下午透過官方微博帳號發文坦承「考慮不周」，並決定調整6月24日的畢典方案，在主校區西操場舉行，全體畢業生及家長都可參加，以學院為單位舉辦學位授予儀式。