否決偷拍裙底法案 英國議員辦公室被掛滿女內褲

因為否決偷拍裙底關2年草案，議員喬普辦公室遭到支持草案人士抗議，門口被掛滿女性內褲。（圖擷自Caroline Lucas推特）

2018-06-19 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府為了防範日益嚴重的偷拍行為，力推偷拍女性「裙底風光」（upskirting）刑事化草案，但上週遭一名議員一票否決，引發支持草案民眾不滿。

綜合英國媒體報導，在英國首相梅伊（Theresa May）支持下，英國下議院推動偷拍裙底刑事化草案，根據這項草案，恣意偷拍女性「裙底風光」的人，最高可判處2年徒刑，英政府以及絕大多數議員都贊同此法案，但由於此法案是由「後座議員」（Backbencher）所提出，遭到一名英國保守黨議員喬普（Christopher Chope）一票否決。

根據英國議會規則，若草案由「後座議員」提出，只需一票反對即可否決，所謂後座議員並非執政黨內閣成員，通常是新當選或委任的議員，或已從政府退休的議員，因傳統上都會坐在議事廳最後座而得名。

喬普否決後，遭議員們大喊「丟臉」，他辯稱投下反對票是因此草案未在議會上辯論過，英首相梅伊對於草案被自己所屬政黨的議員給擋下感到失望，喬普辦公室也遭到支持草案人士抗議，辦公室門口被掛滿女性內褲。

梅伊表示，這項法案將在政府監督下進入國會審議，並確保獲得足夠時間進行討論，預計下個月再提呈下議院進行表決。抗議人士為表不滿，週末到喬普國會辦公室門口掛內褲。

梅伊表示，這項法案將在政府監督下進入國會審議，並確保獲得足夠時間進行討論。