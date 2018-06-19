港媒：廣東台山核電廠隱患未除 本月初「開機」

香港媒體指出，距離香港130公里的中國廣東台山核電廠，在隱患未除情況下，於本月6日「開機」。圖為法國的EPR機組。（法新社）

2018-06-19 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體指出，距離香港僅130公里的中國廣東台山核電廠安全疑慮仍未消除，但已經在本月6日「開機」，代表全球首個歐洲壓水反應爐正式啟動。

《傳真社》報導，台山核電廠的2個機組採用法國研發的歐洲壓水反應爐（EPR），但法國的EPR機組在2015年檢測出反應爐壓力容器頂蓋碳含量超標，有破裂風險，而延遲投產，但使用的同款問題頂蓋的台山核電廠卻繼續施工。中國國家核安全局文件顯示，頂蓋將暫時使用到2025年4月底，要求核電廠盡快研發有效的在役檢查方法。

根據台山核電廠的10日衛星照片顯示，核電廠長3.4公里的廢熱水排水明渠內，水質比外面海水清澈，顯示核電廠的冷卻水系統正在運作、或曾經運作。17日的衛星照顯示排水口正在排水，在明渠捲起長250米的白浪，估計冷卻水系統當時正運作。核電廠主要股東中國廣核電力及旗下台山核電合營有限公司，並未公布測試進度及開機消息。

國際原子能機構（IAEA）資料顯示，台山核電廠1號機組本月6日已進入「首次臨界」階段。這是利用中子放射源啟動核燃料棒，讓核燃料正式進行核分裂，是核電站機組接駁電網、正式投入商業運作前的最後階段測試，反應爐的熱力輸出會由低至高調升。

但台山核電廠的1號機組在首次臨界前，已多次發現問題，中國核安局1月報告指出20項問題須要修改，5月30日的報告又提出6項問題，包括有監測儀器故障、反應爐保護系統信號誤鳴等硬體問題，也有部分人為失誤。報告沒提到改善問題需要多少時間，廠方也沒公開交代是否完成改善工作，1號機組就在報告發表7日後進入首次臨界。