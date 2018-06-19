劉曉波銅像被要求搬離 他嘆「香港容不下劉曉波...」

因業主反對，擺放於香港時代廣場的劉曉波銅像將被搬離。（歐新社）

2018-06-19 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港時代廣場近日擺設一座已故諾貝爾和平獎得主劉曉波銅像，但不過數日，銅像在業主反對的情況下遭移除，這讓香港泛民主派人士感嘆，「香港容不下一個劉曉波」。

綜合媒體報導，劉曉波銅像12日在時代廣場揭幕，由市民捐贈17萬元港幣鑄造，預計在下個月劉曉波逝世一週年時搬往他處擺放，但時間還沒到，就已被業主要求搬離。泛民派政治人物梁國雄等人在銅像前召開記者會，感嘆擁有700萬人口的香港，其中還有不少是中國籍，竟留不下一個劉曉波。梁提到，時代廣場表示，擺放銅像的位置為私有地，擔心會造成紛擾遂要求搬離，否則會向法庭申請禁制令。

劉曉波為中國民運人士、作家，因為在2008年共同起草《零八憲章》，遭當局以煽動顛覆國家政權罪判刑，後來在2010年獲頒諾貝爾和平獎，最終於2017年7月13日病逝，是史上唯一一位從獲獎到辭世都未能獲得人身自由的諾貝爾得主，遺孀劉霞目前仍被中國軟禁，消息不明。除了香港，民運人士吾爾開希日前表示，7月13日要在市府前舉辦劉曉波逝世一週年紀念活動，並捐贈劉銅像給北市府放置於市民廣場。