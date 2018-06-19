能撈就撈！中國用人造衛星狂抓魷魚 壟斷6成捕獲量

《南華早報》報導，中國透過人造衛星進行魷魚捕撈，幾乎壟斷魷魚市場。（歐新社）

2018-06-19 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，中國正在傾國家之力從事魷魚捕撈，並將高品質食材留在國內，低品質出口國外、且價格昂貴。

根據《南華早報》報導，近年來在國際海域捕撈魷魚的漁船中，有5成至7成來自中國，在全球每年吃掉270萬噸魷魚的情況下，隨著中國壟斷國際海域6成的捕獲量，市場也受到了影響，中國將高品質的魷魚留在國內市場使用，並用高價出口低品質的魷魚到國外。

報導中提到，大量捕撈魷魚不僅僅是飲食問題，一名政府旗下的魷魚捕撈計畫研究員指出，「對於征服全球海洋這趟漫長的路程中，這是非常重要的一小步。」該名研究員表示，北京有成為海洋強權的野心，藉由這樣的活動來增強自己的影響力，對抗其他海洋大國。

報導指出，中國漁船每週都會收到政府發送的簡報，當中包含了全球海域最新的魷魚群體的規模和位置，也因為魷魚的生命週期短暫，導致牠們相當難以追縱及預測，研究員難有足夠的時間收集資訊，但中國政府發布的預報有70%至90%的準確率，主要的原因就是他們使用人造衛星，來打造全球最大魷魚監視網路，提供開放海域中魷魚生長、移動的資訊。

中國壟斷魷魚市場對價格造成了不小影響，報導中指出，南韓的捕撈量在2003年至2017年下降48%，魷魚價格在去年上漲40%，日本的捕撈量則大降73%。