勃艮第之神遺作開窖 千瓶紅酒10.4億天價落槌

「勃艮第之神」」賈耶所釀造紅酒，是紅酒界聖物，近日一批可能是賈耶最後的遺作在瑞士拍賣，成交額達10.4億台幣。（法新社）

2018-06-19 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕法國勃艮第（Bourgogne）是世界上知名的紅酒生產聖地，還被聯合國教科文組織列為世界遺產，而其中又以2006年逝世的「勃艮第之神」」賈耶（Henri Jayer）所釀造，更是紅酒界聖物，近日一批可能是賈耶最後的遺作在瑞士拍賣，成交額達3000萬歐元（約新台幣10.4億）。

綜合外媒報導，「勃艮第之神」」賈耶所釀造的紅酒，被奉為是稀世珍品，他在2006年逝世後，其釀造紅酒價格更是水漲船高；在當地時間17日，從賈耶私人酒窖中所取出的1064瓶紅酒，這些葡萄酒都是他在1970年到2001年所釀造的，最後這些紅酒在瑞士拍賣場以總價近3000萬歐元落槌，其中有1瓶成交價就達41萬歐元。（約新台幣1434萬）。

拍賣方表示：「從銷售量到總價值的數量來看，這絕對是有史以​​來最重要的一次紅酒拍賣。」賣方表示，賈耶的紅酒被各界所讚譽，他的獨特風格使紅酒品味方面進入了新境界，同時這也是其私人酒窖的最後一批紅酒，更令紅酒愛好者爭相競標，使落槌價是原先預估的2倍。

1922年出生的賈耶是勃艮第釀酒界的傳奇，影響整整一世代的酒農，而在2006年賈耶逝世後，想要品嚐他的酒越來越難，其家族表示，開酒窖將這些酒售出，是希望這些酒能夠傳至那些真正的紅酒愛好者手中。

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