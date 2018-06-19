原來還能這樣用！IKEA購物袋搖身變成新娘如廁小幫手

IKEA藍色購物袋其實可以成為新娘上廁所時的好夥伴。（圖擷自臉書）

2018-06-19 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕知名瑞典家具「IKEA」常會在店內提供大型藍色購物袋，讓顧客方便購物。不過最近英國一位女子卻發現了購物袋另一種神奇功用，引來網友熱烈討論。

綜合報導指出，英國北約克郡（North Yorkshire）一位女子最近在臉書發文表示，她在結婚時，因為需要一直穿著白色婚紗，導致上廁所時相當麻煩，又擔心月經來沾到婚紗。她於是靈機一動，想出一個省錢、方便的撇步，只要幾個簡單的小步驟，就能將一個0.8歐元（約28元新台幣）的IKEA購物袋，改造成防止婚紗弄髒的工具。

首先要將IKEA購物袋底部剪開一個大洞，然後將雙腳踩進洞中，接著再將購物袋的提手當成肩帶穿在身上，如此一來，婚紗的裙襬就會完全被購物袋包覆。接下來新娘就可以在不受裙襬影響之下，輕易將內褲脫掉，而且在上廁所、擦屁股的同時，也完全不用擔心婚紗沾到便便。

許多網友看到這樣防婚紗弄髒的小撇步後都熱議，有人直言，「太天才了！」、「真是好主意。」也有男網友分享，他過去結婚時，還需要在老婆上廁所時幫她提著婚紗。

首先要將購物袋底部挖出可以將腳伸進去的洞。（圖擷自臉書）