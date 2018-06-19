慶祝進球「跳」出地震？ 墨西哥地震局秀數據打臉了

自家球隊爆冷打敗德國，墨西哥球迷欣喜若狂。（美聯社）

2018-06-19 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕4年1度的世界盃足球賽火熱開踢，墨西哥國家隊日前以1比0爆冷擊敗衛冕軍德國，爆出本屆最大冷門，各國媒體賽後廣加報導，指墨西哥城的憲法廣場聚集約7萬5000名觀眾，當墨國破網得分時，現場民眾嗨翻慶祝，引發一場人為地震，對此，墨西哥國家地震局稍早出面澄清闢謠，指此輕微地震應與民眾慶祝無關。

根據《ESPN》報導，墨西哥國家地震局（Mexico's National Seismological Service）在一份報告中指出，上週日（17日）該國首都墨西哥城附近確有偵測到輕微的地震活動，分別在當地時間上午10點24分與中午12點01分測得，不過實際對比墨西哥在世界盃的進球時間點，發現兩者並不吻合，研判這2次地震均非球迷的慶祝活動所導致。

國家地震局進一步解釋說，這2起輕微地震在通勤高峰時間被偵測到，而首都墨西哥城當地交通亦相當繁忙，推測這才是敏感儀器偵測到地震的主因。此外，這篇報告也指出，根據當地偵測到的震動數據，比賽期間墨國球迷紛紛坐在電視機前觀看比賽，震動數據相當平靜，而墨西哥進球後，震動幅度確有顯著提升。