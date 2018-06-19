瑞典槍擊案釀2死4傷 警方否認與恐攻有關

2018-06-19 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典第三大城馬爾默市（Malmo），昨晚驚傳槍擊事件，造成6人受傷；根據最新消息指出，其中2名男子送醫後不治身亡。

綜合外媒報導，馬爾默市一間網咖昨晚正播放瑞典對韓國的世足賽事，一名男子持槍闖入隨機掃射；據目擊者指出，現場傳出15至20聲槍響。2名分別18歲及29歲的男子在送醫後不幸身亡。

瑞典都市經常發生幫派鬥毆事件，不少人認為本案應為幫派糾紛，或與恐怖攻擊有關，但隨即遭警方否認；目前槍手仍在逃，詳細犯案動機須等逮捕到槍手時才能釐清。