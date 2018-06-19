轉型正義！西班牙獨裁者遺骸 將被遷出「烈士谷」

西班牙總理桑切斯日前宣布，要挖出葬在「烈士谷」的佛朗哥遺骸進行遷葬。圖為烈士谷。（路透）

2018-06-19 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙已故獨裁者佛朗哥（Francisco Franco），在1939年到1975年間獨裁統治西班牙，死後葬入紀念在內戰中陣亡將士的烈士谷（Valle de los Caídos），多年來被西班牙人抗議。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）宣布，要挖出佛朗哥遺骸進行遷葬，落實轉型正義。

綜合外媒報導，佛朗哥被葬在烈士谷的做法長年遭到西班牙人抗議，本月才剛上任的西班牙新總理桑切斯表示，希望推動計畫，把佛朗哥的遺骸遷出烈士谷。他強調，「（西班牙）無法忍受分離西班牙人的標誌」並補充說，「烈士谷應該轉變為『法西斯主義受害者』的陵墓」。

西班牙副總理卡爾沃（Carmen Calvo）表示，政府正在通過一項決議，下令設立一個佛朗哥統治期間的真相委員會，並當時取消出於政治動機的法院判決。

西班牙在1936至1939年內戰期間，交戰雙方逾3.3萬人喪命，這些烈士和佛朗哥一起葬在馬德里西北側的烈士谷中；2015年11月22日，大批示威群眾再也按耐不住，上街示威遊行，要求當局承認過去的錯誤，並強調，被佛朗哥黨羽殺害者的遺族迄今仍在尋找罹難者的遺骸，然而，歌頌佛朗哥的紀念碑卻依舊在西班牙各地聳立。