85：10！參院通過國防授權法案 要求美參加台灣漢光演習

美國參議院通過2019財年國防授權法案，要求美派軍參加台灣漢光演習。圖為漢光演習。（資料照）

2018-06-19 09:39

〔駐美特派員曹郁芬／華府18日報導〕美國參議院今天以85比10的票數通過了2019財年國防授權法案，其中以參院意見要求美派軍參加台灣漢光演習，並派醫療船訪台的條文都被保留。

法案對中國的中興與華為公司也設下嚴格限制。參院今天通過了盧比歐與舒默等4位議員提出的修正案，要求川普政府維持對中國中興公司的7年禁令。由於白宮已經表示要在兩院協商時要求國會尊重行政權，這項修正案若要川普簽字，可能還會再做修正。

參院版的法案也要求國防部長不得採購、取得或延長使用中國中興公司與華為公司產品的合約，這規定在法案生效180天後實施；此外，國防部也不得與使用中興與華為的任何實體簽約或延約，這部分規定在法案生效3年後開始實施。

今天共有8位民主黨議員及2位共和黨議員投下否決票，參院全院通過的法案內容尚未對外公佈。根據參院軍委會5月24日通過並公佈的版本，台灣部分是列在參院意見（sense of Senate），表示美台應拓展人道救援和救災的合作，美軍醫療船赴台，以改善災難反應計畫與準備，並加強美台合作。

法案指出，台灣關係法與6項保證為美台關係的基石，美國應強化與台灣的防衛及安全合作，支持台灣發展有能力、妥善率和現代的部隊，足以維持有效自衛所需的能力。

法案表示，依據台灣關係法，美國應大力支持台灣透過外國軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器，並把焦點放在不對稱戰力與水面下作戰能力。對於台灣的防衛需求，美方應改善對台軍售的可預測性，確保做出及時審查與回應。

法案也以參院意見表達，禁止解放軍參加美國的環太軍演，指出中國在南海的造島影響美國、盟邦及夥伴的安全穩定，「威脅美國的核心利益」。

法案要求美國防部長不得邀請或促成中國參加環太軍演，除非能向國會的軍委會證實中國已停止在南海所有造島活動；移除所有人造島礁上的武器；並且連續4年採取有助區域穩定的行動。

眾院通過的2019財年國防授權法在台灣部分較為保守，要求美國國防部長與台灣有關部門諮商，全面評估台灣軍力，尤其是台灣的後備軍人，並提出建議，以提升台灣自衛能力。

法案要求，法案生效後1年內，國防部長應與國務卿諮商，向國會相關委員會提出總體評估報告，報告須包括美方評估、建議，以及美國的計畫，以利促進報告的建議、擴大美台高級軍事交流與聯合軍演、支持美國對台軍售與轉移其他軍備，尤其是發展不對稱作戰能力。

法案要求評估報告須提出具體建議，以強化美台雙邊合作以及台灣自我防禦能力。未來協商時必須擬出兩院都能接受，且川普總統願意簽字成為法律的版本。