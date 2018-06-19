億年前恐龍足跡 中國山東發現300個

中國山東郯城縣李莊發現的恐龍足跡。（圖擷取自《中新網》）

2018-06-19 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東郯城縣在本月18日，被跨國專家發現高達300個恐龍足跡，其中有70個是小型恐爪龍類足跡，是世界首次發現。

《中新網》報導，這個恐龍足跡據點，早在2015年就由中國知名的恐龍獵人唐永剛與化石愛好者柳洋發現，並在2017年4月，由中國地質及古生物專家進行實地考察，再由中美澳恐龍足跡考察隊專家宣佈證實，是一個「白堊紀恐龍公園」如同電影《侏羅紀世界》現實版。

新發現的恐龍足跡群，是屬於小型恐爪龍類的「迅猛龍」，其中，有70餘個四道平行的小型恐爪龍類足跡，印證小型恐爪龍類具有群居特性。被發現的恐龍足跡，包括了肉食性恐龍留下的三趾形中型獸腳類足跡、小型獸腳類足跡、微小型獸腳類足跡，還有兩趾形小型恐爪龍類足跡；植食性的窄間距蜥腳類足跡，寬間距蜥腳類足跡，以及鳥類足跡共7種類型，整體超過300個足跡。

發現地點在山東郯城縣，也被稱為「李莊恐龍足跡化石群」，就位在當地的馬陵山上，海拔不高，但狀如奔馬，恐龍時代的地層出露較好，第四紀耕土層之下數十公分就可見到白堊紀岩層。

根據專家以足跡化石及現場化石遺跡，製作出的模型研究，最小的肉食恐龍約只有50公分，最大的能達到4公尺，穿梭在體長約9公尺、10公尺的大型植食性恐龍身旁，並有古鳥群水畔覓食。