娛樂用大麻合法化 加拿大眾議院高票通過

2018-06-19 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大眾議院18日通過大麻合法化，加拿大也將成為七大工業國（G7）內，首個全面合法化生產、銷售及吸食娛樂用大麻的成員國。

加拿大眾議院以205票贊成、82票反對的結果通過大麻合法化，但之後該法案仍需給參議院通過，並由加拿大總督批准才能生效。該法案預計今年9月生效。

加拿大2001年開始合法化醫療用大麻，娛樂用大麻合法化則是加國總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年的競選承諾，他曾坦承與友人抽過5、6次大麻菸。

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