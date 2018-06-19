濕疹竟引爆逆倫慘案！23歲大學女生手刃雙親後自盡

濕疹示意圖。（資料照）

2018-06-19 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港爆發一起3人死亡的逆倫慘案，23歲才剛大學畢業的彭姓女子，疑用刀殺父母後再自殺，由於現場留有遺書，寫著「身體有濕疹多年，生不如死！」，懷疑是受不了濕疹困擾，情緒劇變，才爆發逆倫命案。

綜合港媒報導，週日是香港的父親節，這起駭人命案可能就發生在當天，但是，沒有被發現，昨天有親友找不到他們，才登門拜訪，大門又被反鎖，才報警後破門而進，發現這起命案。

疑弒雙親的是彭家幼女，當警方進到現場，彭父躺在大女兒房間，左胸被刺2刀，彭母躺在自己房間的床上，左胸、右腰和左小腿都有刺傷，現場地板濺有血跡，而彭女則坐在自己房間門後，用塑膠袋蓋住自己的頭，再用約1公尺長的管子將氦氣灌入自殺，當警方推門才倒下。

警方判斷，3人死亡時間都超過24小時，且彭家夫婦是在清醒中遇刺，推斷可能是彭女先殺父母後再自殺。事後，在廚房尋獲可能是凶器的30公分染血刀子，也在彭女房間發現疑似遺書，寫「身體有濕疹多年，生不如死！」，懷疑是她有長期濕疹困擾。

彭家一向和樂，且彭家長女還是社工員，出現逆倫命案，讓鄰居都覺得不可思議，原本出差中國，今天清晨趕回香港處理善後。

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