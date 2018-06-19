美國務卿蓬佩奧：不久後可能再訪北韓

2018-06-19 05:20

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，他期望不久後能會見北韓領導人金正恩，以充實金正恩非核化承諾的細節。

蓬佩奧為美國總統川普和金正恩上週的歷史性高峰會完成了許多準備工作，如今正計畫安排後續談判。

他在底特律對商界領袖發表談話時說，川普和金正恩是否以及何時會召開另一次峰會來敲定協議，「難以得知」。

但比較謹慎的外交折衝努力正持續進行。

蓬佩奧說：「雙方有待努力之處很多，我的團隊已在努力中，而我在不久後，也可能會再次前往北韓。」