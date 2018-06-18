南韓副外長：三國領導人已為朝鮮半島無核化打好地基

2018-06-18 23:29

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕南韓第一副外長林聖男今天在美國表示，板門店宣言與新加坡聯合聲明與過去不同的是得到南、北韓與美國最高領導人的背書，為朝鮮半島無核化提供了骨架或地基，現在要集中精力完成的工作是加上血肉，把房子蓋好。

目前在華府訪問的林聖男今早在智庫「戰略暨國際研究中心」就朝鮮半島情勢發表演說，並接受韓國專家車維德的提問。

曾在韓國駐北京大使館擔任過公使的林聖男說，許多批評者認為兩韓峰會與川金峰會「沒有牛肉」，但過去六方會談失敗，層級不夠高是一個原因；如今兩次峰會得到兩韓及美國領導人的共識，三位領導人有很好的化學反應，彼此尊重。而且板門店宣言與新加坡聯合聲明在朝鮮半島無核化方面是相互呼應，所以他認為大家應樂觀期待。

林聖男說，韓國總統文在寅今秋將到平壤訪問，而川普與金正恩也互邀到對方首都訪問，川普還把熱線電話給了金正恩，有助於互信的建立。

他認為兩次峰會的成就在於具體降低了朝鮮半島的緊張，使大家開始討論和平，而非衝突；第二是朝鮮半島無核化成為大家共同的明確遠景，命運共享；最後是金正恩以書面方式在兩分文件中承諾無核化，並先片面採取行動拆除核試場，北韓的戰略估算已從發展核武變成了發展經濟。

林聖男說，他明白許多批評者都質疑兩次峰會「牛肉在哪裡？」三方領導人給了骨架和打下地基後，接下來各國官員就要採取行動造房子，在和中國、日本及俄國諮商下獲取具體成果，將朝鮮半島無核化明確化，完全執行兩分歷史性文件。

他說，美國務卿龐皮歐公開表示，希望北韓兩年半內完全無核化，他建議美國與北韓接下來可以談判時間表和順序，接著談判關閉北韓飛彈測試所等行動。他強調，韓國與美國都堅持在看到具體無核化成果前，對北韓的制裁仍要持續。

林聖男說，南、北韓七月初會在平壤舉行棒球賽，車維德問到與金正恩交情良好的美國前NBA球員小蟲會不會受邀？林聖男回答，既是在平壤比賽，當然由北韓決定了。