規定的獎金沒拿到 安徽六安教師到縣府靜坐抗議

2018-06-18 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國安徽的宿松發生一起教師集體前往當地政府辦公大樓靜坐抗議，要求政府解決待遇的問題；不過這場維權行動並不如上次另一場獲中國官媒支持，這次的消息全被封鎖，只有境外的網站有一些相關消息與影片。

《美國之音》報導，這起在6月16日發生的教師集體抗議事件，訴求與先前發生在安徽六安的維權訴求一致，皆是要求政府讓老師的福利與公務人員的福利一樣，要求發放人民幣3萬多元（約新台幣14萬元）的「一次性績效獎金」。

先前在5月27日，安徽六安有數百名教師前往六安市政府集體上訪，要求政府發放「一次性績效獎金」；他們表示，當地的公務人員、市府直轄單位都拿到了「一次性績效獎金」，但有一些農村學校的教師卻沒有拿到，且中國的教育法規定教師的薪資不得低於公務人員。

結果這起上訪活動卻有部分抗議教師被警方暴力對待，這件事在網路上被揭露後持續發酵，央視、人民日報在內的官媒罕見紛紛發文支持。

不過有傳聞指出，宿松各學校教師都收到一則通知，指當地教師的平均工資已高於公務人員，工資已包含績效獎金，要求教師不得上訪；不過關於發生在6月16日的宿松教師靜坐抗議事件，宿松縣政府的一名人員稱，當天教師到縣政府大樓內靜坐時，有領導出面跟他們喊話，過程和平理性，目前雙方也就解決方案進行協商。

宿松縣小學生家長沈姓男子透露，當地教師待遇低，導致有些老師上課都刻意少講部分內容，讓學生只能課後自費參加老師私辦的補習班；家長對這種現象都無可奈何，因為這種現象不僅僅只發生在宿松。

他表示，政策怎麼定的，政府該發就發，不該發就不要發，把教學品質提升，老師教這堂課，就該對這堂課負責吧。

另外，《人民日報海外版》微信公眾號「俠客島」，針對安徽教師待遇問題，他指出「像是合肥、蕪湖等財政比較好的地區，就有對當地任教的老師發放『一次性績效獎金』，約人民幣3.5萬元（約16萬新台幣），但部分地區沒有發放；據報導，在六安任教的教師月薪約人民幣3000元（約1.4萬新台幣），『一次性績效獎金』約等同當地老師工作一年的薪水。」