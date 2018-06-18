被學生舉報「不當政治言論」 中國多位教授遭停聘

習近平上任後不斷加強對學界的掌控，甚至鼓勵學生檢舉教授的「不當政治言論」，導致越來越多教授被通知停課或解雇。（彭博）

2018-06-18 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕習近平上任後不斷加強對學界的全面掌控，甚至鼓勵學生檢舉教授的「不當政治言論」，導致越來越多教授被通知停課或解雇。

《世界大學新聞》報導，廈門大學陳嘉庚學院知名的國貿學教授尤盛東，被公認是具有獨立治學精神、自由思想的學者，教學深入淺出，深受學生歡迎，近日因課堂上的政治言論被學生舉報，遭到解聘，400多名學生在網路上連署，要求校方讓他復職。

今年4月，武漢中南財經政法大學副教授翟桔紅，因為在「政治學原理」課堂上批評習近平廢除任期限制，5月時遭到撤職並開除黨籍。

去年9月，北京建築大學副教授許傳青，因為責備班上的中國同學上課不認真，以另外一位日本籍同學為例，表示「中國學生再不認真，以後日本將成為一個優秀的國家，而中國會是劣等的國家」，同樣遭到學生舉報並受到懲處。

有遭到懲處的教授挖苦表示，以前校方在教室裝監視器是要監視學生，現在卻是要「監視老師」，導致上課風氣變得相當詭異，學生和教師似乎互相猜忌。

也有大學教授語帶保留地表示，的確有一些「過度熱心」的學生，對教師造成一些影響，但他認為這些學生可能是想法太過狹隘，而且人數只在少數。