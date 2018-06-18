沒戰機怕被笑 英不邀川普登航母

英國最新航母「伊莉莎白女王號」飛行甲板有三個足球場大，船艙可容納約四十架飛機或直升機。（歐新社檔案照）

2018-06-18 22:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普將在下月11日出席北約（NATO）領袖峰會後，順道訪問「兄弟之邦」英國。在倫敦當局為川普安排的行程中，原本包含參觀英國最新航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）。但最新消息指出，由於航母上尚未部署戰機，英方擔心川普對此「借題發揮」，故取消相關計畫。

英國「星期日泰晤士報」17日引述政府消息指出，唐寧街十號原本安排川普參觀英國皇家海軍最新航母、也是英國史上最大戰艦「伊莉莎白女王號」。但官員擔心，當川普乘坐直升機降落在航母甲板上時，看到一台戰機都沒有的冷清畫面，可能會讓他趁機在歐洲國家國防預算太低一事上大做文章。川普上任後不斷呼籲北約成員國，應提高國防預算佔GDP比例達2％以上。

事實上，英方已決定將可短場起降的新型F-35B匿蹤戰機（F-35B Lightning），做為伊莉莎白女王號及建造中的航母「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）的艦載機。但首批四架隸屬於皇家空軍617中隊的F-35B戰機，還沒來得及完成部署。匿名官員指出，相較於美國現役十艘主力航母，甲板上停泊了滿滿的艦載戰機，「不能讓川普參觀伊莉莎白女王號，否則我們會很尷尬。」

據報導，英方已提出替代方案，將安排川普出席在費爾福德空軍基地舉辦的「英國皇家國際航空展」（RIAT）。川普團隊近日將抵達英國協商訪問事宜，川普預計在12日晚間抵英，翌日與首相梅伊會晤，之後將前往蘇格蘭打高爾夫球，並計畫拜見英國女王伊莉莎白二世。