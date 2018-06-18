大阪6.1強震增至4死 世界遺產、國寶古蹟也遭殃

日本大阪今日上午發生芮氏規模6.1淺層強震，已知造成4死、超過350傷。（法新社）

2018-06-18 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪今（18）日上午發生芮氏規模6.1淺層強震，晚間死亡人數上升到4死、還有超過350人受傷，不少日本古蹟和著名景點也因此遭殃。

綜合日媒報導，大阪北部的高槻市晚間有名81歲老婦喪命，罹難者是被震倒的櫥櫃壓死，當地時間晚間6時45分（台灣時間5時45分）確認死亡。這也讓這次地震死傷人數上升到4死、358傷。

另外，據當局統計，在京都、大阪、兵庫和奈良，多達45個古蹟在地震中受損，包括大阪城的石牆部分脫落；被列為世界遺產、京都府宇治市的平等院鳳凰堂有部分牆壁出現裂縫等破損，同樣是世界遺產的京都市西本願寺內，則約有20片圍牆瓦片被震落。

京都府大山崎町的妙喜庵寺廟的國寶茶室、日本戰國時代茶道宗師千利休的「待庵」，也因地震導致泥製外牆出現2公尺裂縫。妙喜庵的誦經講堂「書院」則有木欄損毀。大山崎町另一個歷史建築「聽竹居」，則有玻璃窗碎裂，還有多處外牆崩塌。

京都八幡市的石清水八幡宮，表參道上的40多個石燈籠被震塌。京都市的舊武德殿的外牆也出現多處裂縫。

奈良著名景點東大寺內的四大天王立像，其中高160公分的多聞天王手持的木製20公分寶塔被震落地上。兵庫縣的本興寺開山堂、長遠寺本堂的牆壁出現裂縫。