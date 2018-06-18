巴西隊第12人「傷心老爹」去世 兩子承父志赴俄助陣

2018-06-18 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕上一屆世界杯足球賽四強賽，德國隊以7:1大勝巴西隊時，場外一名巴西隊老爺爺球迷失望的表情，可說是那屆最令人傷感的畫面之一，而他長年跟隨巴西隊前往世界各地征戰助陣的驚人事蹟也被譽為「巴西隊的第12人」，可惜這位老爺爺已在2015年因癌症去世，享年60歲；2018的世界杯足球賽雖然是他第一場缺席的世界杯賽事，不過兩個兒子繼承他的意志，帶著他們父親心愛的「大力神杯」複製品，前往俄羅斯為巴西隊助陣。

綜合外媒報導，這名巴西隊老爺爺級的死忠球迷費南迪斯（Clovis Fernandes），他25年的資深球迷經歷，曾跟隨巴西隊到超過60個國家的150多場比賽，並見證了巴西隊兩次奪得世界杯冠軍獎杯「大力神杯」的時刻，分別是1994年美國舉辦的世界杯與2002年韓日聯辦的世界杯。

費南迪斯相當受歡迎，他只要到達會場，都會受到場內其他球迷的歡呼，而他招牌的「頭戴牛仔帽，手拿著大力神杯」形象，也讓他被暱稱為「金杯老爹」，長年隨巴西隊征戰的紀錄也讓他被譽為「巴西隊的第12人」。

在2014年的世界杯，當德國隊以7:1血洗巴西隊時，他失望的抱著大力金杯的畫面瞬間傳遍世界，但賽後他依然很有風度的將他珍愛的大力金杯送給一名德國的女球迷，說「帶著它到決賽吧！我很難過，但你們的表現值得一座金盃！」；不過後來費南迪斯受邀前往德國慕尼黑演講時，當時獲贈大力金杯的女球迷還特地將獎杯還他。

但是這場世界杯也是費南迪斯參加的最後一場；2015年，費南迪斯在60歲時因癌症去世，世界足總還特地在社群平台發文緬懷他。

而這次2018年的俄羅斯世界杯足球賽雖然是「金杯老爹」第一場缺席的比賽，但是他的兩位兒子繼承了他的意志，帶著父親心愛的大力金杯前往俄羅斯為巴西隊助陣；雖然「金杯老爹」已逝，但他的靈魂永遠跟巴西隊同在。