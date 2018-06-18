土耳其總統大選將至 在野候選人獄中演說

土耳其總統大選下週登場，被羈押的在野候選人德米爾塔什在牢房裡發表演說，今天由國營電視台播出。（法新社）

2018-06-18 18:27

〔中央社〕土耳其總統大選將於下週登場，號稱「庫德族歐巴馬」的在野候選人德米爾塔什在牢房裡發表演說，今天由國營電視台播出，他痛斥政府是「高壓政權」。

德米爾塔什（Selahattin Demirtas）是庫德族主要政治人物，曾為人民民主黨（HDP）的共同領袖與總統候選人。他被控與庫德族不法武裝分子往來，而於2016年11月遭當局羈押。

德米爾塔什被關在西北城市艾迪尼（Edirne）的牢房，當局禁止他前往國營廣播公司土耳其之聲（TRT）位於首都安卡拉的總部後，他身穿深色西裝，在牢房內預錄演說供TRT播出。

德米爾塔什說：「正義發展黨（AKP）懼怕我，是我在這的唯一原因。」AKP是土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）領導的執政黨。

競選活動開始前，TRT遭批評全面報導艾爾段的演說，卻忽視其他黨派的候選人，特別是德米爾塔什。

土國大選將於24日登場，45歲的德米爾塔什受所屬政黨推舉迎戰艾爾段。

外界常稱德米爾塔什為庫德族歐巴馬，他被指控是非法組織庫德工人黨（PKK）的成員。安卡拉當局及西方盟友視PKK為恐怖組織。