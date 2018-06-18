日本關西地牛翻身 專家擔心南海海溝大地震前兆

日本大阪今早發生強震，當地部分傳統建築應聲倒塌。（美聯社）

2018-06-18 17:32

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本大阪今早發生規模6.1強震，日本氣象廳下午召開記者會表示，這次的地震和日本南海海溝大地震沒有關連，不過專家擔心西日本內陸型地震頻發，很可能是大地震的前兆。

讀賣新聞和朝日新聞等日媒報導，這次的震源位於大阪府北部的高槻地區，附近正好有長達數十公里、東西走向的「有馬．高槻斷層帶」及南北走向的「上町斷層帶」，這兩個斷層帶在都被預測可能在30年發生芮氏規模（M）7.5地震的斷層。

東北大學結構地質學教授遠田晉次的分析指出，這次為淺層地震，所以正上方的地面會反受到劇烈搖晃，雖然不會立即引發南海海溝大地震，不過類似南海海溝大地震這種巨大的海溝型地震發生前40到50年前起，內陸地震發生頻度也相對增加。

地震學者都司嘉宣表示，規模高達M9的南海海溝大地震大約每100年發生一次，目前距離上次地震已經過72年，以前南海地震發生前，近畿地方也發生過多次地震，這次也可視為是大地震發生的前兆。

1995年的阪神大地震也是淺層地震，今早的地震也勾起了23年前受災民眾的恐怖記憶。都司表示，引發阪神大地震的「六甲．淡路島斷層」與「有馬．高槻斷層帶」正好在高槻重疊延伸到京都附近，不過阪神地震止於六甲附近，這次的地震不排除是當時剩餘能量的釋放。

東京大學地震研究所教授佐藤比呂志指出，關西地區有許多活斷層，其中有些活斷層可能受到這次的地震影響，呼籲民眾保持警戒。日本關東地區的千葉縣外海從本月起地震頻繁，17日群馬縣也發生「震度5弱」的地震，九州鹿兒島的櫻島火山也在16日大噴發，日本列島的地牛很不安份。