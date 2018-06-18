抬母棺材上高台 竹梯突斷裂...孝子不慎被砸死

2018-06-18 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕根據印尼的葬儀風俗，人死後須將棺材放在戶外，舉行長達數日的音樂、舞蹈等儀式；一名40歲男子沙曼（Samen Kondorura），日前將母親的棺材搬上高台時，卻不慎遭棺材砸死。

綜合外媒報導，沙曼15日與親友合力將母親的棺材，準備搬上戶外高台，但連接高台的竹梯子卻突然斷裂，一行人連同棺材摔落地上；沙曼來不及逃走，就被棺材直接砸中，送醫後不治身亡。

當地警方認為竹梯子不夠牢固，因而釀成這場意外，但沙曼的家人不採信此說法；目前沙曼的遺體已與他母親安置在一起。

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