荷蘭音樂節人群遭巴士衝撞1死3傷 嫌犯駕車逃逸

荷蘭「Pink Pop」音樂節人群遭小型白色巴士衝撞，共釀成1死3傷，嫌犯目前駕車逃逸中。（法新社）

2018-06-18 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭蘭德赫拉夫舉行的「Pink Pop」音樂節，在當地時間今（18日）凌晨4時許（台灣時間上午10時），發生小型白色巴士衝撞人群的案件，共釀成1死3傷。

據《BBC》報導，目前還不清楚是故意撞人還是純屬事故，由於駕駛在案發後立即肇事逃逸，警方仍在追查嫌犯和車輛的下落。Pink Pop主辦方指出，發生這樣的事故令人相當震驚。