世界盃採訪爆衝突 阿根廷記者一句話讓中國記者閉嘴

2018年世界盃正如火如荼進行，除了場上球員拚戰外，場外記者們也為了捕捉精彩鏡頭而爭相卡位。（路透）

2018-06-18 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕2018年世界盃正如火如荼進行，除了場上球員拚戰外，場外記者們也為了捕捉精彩鏡頭而爭相卡位，一名阿根廷記者與中國記者會了搶位而發生爭執，而阿根廷記者怒嗆中國記者：「你們又沒踢進世界盃，在這裡囂張什麼？」令中國記者無言以對。

根據日本體育媒體《Web Sportiva》報導，一名日本雅虎記者小宮良之在該網站的世足專欄中記錄下這段衝突；小宮良之說，隨著比賽的接近，媒體中心擠滿了各國記者，彼此間卡位十分激烈，文字記者也緊繃神經，準備寫下報導，日本記者說，在這樣的氣氛下，人們火氣也會越來越大，尤其是雙方言語溝通不那麼順暢時，衝突也隨之而來。

一位阿根廷記者和中國記者就發生爭執，目擊到兩人爭吵的小宮良之表示，中國記者顯得相當生氣，說話音量也十分大聲，不過阿根廷記者突然對他反嗆一句：「你們又沒踢進世界盃，為什麼還這麼囂張？」中國記者立刻沉默，啞口無言。

小宮良之指出，世界盃確實是一個戰場，榮耀只屬於足球更強大的國家，雖然他認為阿根廷記者的仗勢欺人不可取，但這就是事實。