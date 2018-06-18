大阪強震測得震度「6弱」 日本氣象廳近百年來首次

日本氣象廳地震海嘯監視課長松森敏幸今早召開記者會指出，自從1923年日本氣象廳開始觀測地震以來，大阪府是第一次測得震度「6弱」的地震。（美聯社）

2018-06-18 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模6.1強震，大阪府北部測得震度「6弱」，日本氣象廳地震海嘯監視課長松森敏幸今早召開記者會指出，自從1923年日本氣象廳開始觀測地震以來，大阪府是第一次測得震度「6弱」的地震，並提醒未來1週內恐有餘震。

綜合日媒報導，松森敏幸指出，大阪今天這起規模6.1、最大震度「6弱」的地震是屬於「地殻内部所發生的直下型地震」，震央位在「有馬－高槻斷層帶」，未來將分析這個活斷層是否發生移動狀況。

另外，針對這起地震是否與引起1995年阪神大地震「六甲-淡路島斷層帶」有關，松森敏幸則表示這起地震和「六甲-淡路島斷層帶」沒有直接關係。

針對日本震度分級，日本氣象廳將震度分為「震度0」、「震度1」、「震度2」、「震度3」、「震度4」、「震度5弱」、「震度5強」、「震度6弱」、「震度6強」、「震度7」。當「震度6弱」地震發生時，民眾會有站立困難，沒有固定住的家具會因此倒下，房屋窗戶玻璃可能破損，耐震性低的木造建築會掉下屋瓦、出現裂痕等狀況。