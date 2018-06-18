大阪6.1強震3死60多傷 驚悚畫面曝光！（圖輯）

房屋因地震而倒塌。（美聯社）

2018-06-18 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪當地時間今早7點58分發生規模6.1強震，造成17萬戶停電、10萬戶瓦斯供給中斷，更有3人不幸死亡、至少61人受傷。

而這次強震也嚴重影響到當地居民的生活，包含房屋倒塌、路面下陷積水、賣場裡東西散落一地，而車站設施毀損連列車也停駛，讓許多通勤族只能坐在路邊枯等，地震畫面曝光後也讓人看了捏把冷汗。

人在日本大阪旅行的部落客「Angel安啾」也在臉書PO文指出，「大阪發生規模六的地震，非常可怕!搖了很久。這場地震有影響到電車跟JR，也有火災，感覺搖的比921還要大！」

這場強震也導致位於大阪市的日本環球影城受到影響，有PTT鄉民在「日旅板」回報相關狀況，指出園區不僅延遲開放遊客入場，售票亭的玻璃也破碎，就連園內也只開放部分遊樂設施，因為多數遊樂設施正接受安全檢查而沒有開放。

房屋冒出白煙。（路透）

日本環球影城售票停玻璃破碎。（圖擷取自Twitter）

強震造成路面下陷積水。（法新社）

路面下陷積水，車輛得涉水而過。（法新社）

賣場裡的物品散落一地。（路透）

店員正忙著處理掉落的物品。（歐新社）

車站設施因強震而毀損。（法新社）

乘客從停駛電車中步行疏散。（法新社）

許多通勤族擠在計程車站。（法新社）

大眾運輸停駛，日本民眾只好枯坐在路邊。（美聯社）