大阪地震台灣僑民旅客平安 代表處公布緊急電話

2018-06-18 12:16

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本大阪今晨發生芮氏規模6.1強震，目前已知有3人死亡超過60人受傷。駐日代表處大阪辦事處初步了解，大阪地區目前並無台灣僑民及旅客受害的災情，不過因為包括巴士和電車等大眾交通工具一度停駛，許多旅客無法前往機場，可能延誤搭機時間。

大阪辦事處僑務組長黃水益接受本報訪問時表示，當地時間早上7點58分突然天搖地動，當時正在自宅準備吃早餐，感覺有一股震動從腳底傳上來，先是上下抖動接著是左右搖動，雖然只有幾秒鐘但非常恐怖，黃水益說，日本地震頻繁，但這種搖晃的感覺還是頭一次。

地震發生後，僑務組馬上確認關西地區僑民及來日觀光國人的受害情況，關西僑團回報一切平安，大阪僑校也未傳出災情，目前正常上課，但擔心餘震，已通知家長到校接子女。

不過，黃水益表示，因為大阪市區巴士和均暫停行駛，新幹線也有部分路段停駛，預定下午才會恢復正，許多預定今天返國的國人恐將受阻，無法準時前往機場。目前大阪伊丹機場、關西國際機場及神戶機場已恢復起降，不過有40多班國內線航班受到影響延後起降。

駐日代表處也公布緊急救助手機號碼，大阪為09087944568、東京為08065578796及08065524764。黃水益表示，大阪的急難救助工作依靠慈濟義工及各地的僑會、僑團幫忙，另外有兩位現地雇員輪流持急難救助手機待命。