地牛翻身！日本大阪6.1地震 網友哀嚎：在飯店震到頭暈

日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模6.1強震，造成部分新幹線與JR停駛。（法新社）

2018-06-18 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模6.1強震，大阪府北方和京都府南方都能感受到明顯搖晃，其中大阪府高槻市一名9歲女童停止呼吸心跳，送醫後仍不治。

關西地區一直是許多台灣民眾喜好的旅遊地點，地震發生後不少鄉民紛在網路上報平安、回報情況，「心齋橋晃到頭暈...好恐怖」、「真的超級大！在飯店內震到頭暈 不敢出門中QQ」、「環球影城售票亭玻璃整個碎掉」，突如其來的強震造成部分新幹線與JR停駛，也有網友哀嚎「招不到計程車中」。

根據日本氣象廳資料，這起初判規模5.9、後續上調為6.1的強震，震央在北緯34.8度、東經135.6度，位於大阪府茨木市東南方，震源深度為10公里，沒有海嘯疑慮。大阪府北部達到震度「6弱」；京都府南部為震度「5強」；滋賀縣南部兵庫縣東南部以及奈良縣為震度「5弱」；滋賀縣北部、京都府北部、大阪府南部、兵庫縣北部、兵庫縣西南部、淡路島、香川縣東部為震度4級。

外交部上午統整回應表示，經我駐處聯繫，確認目前並無我國人受波及，我駐處同仁人員眷屬亦均平安無虞。駐處將持續與當地政府部門及我國人保持聯繫，掌握後續發展及我國人安全。